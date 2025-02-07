Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Заморозка USAID вплинула на роботу комісій з відбору до суддівського корпусу

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 7 лютого 2025, 13:27

Через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

Джерело: віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", "Європейська правда"

Деталі: Стефанішина відзначила, що зараз, коли один з ключових донорів – USAID – тимчасово припинив роботу, "тимчасово припинила роботу також і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів". 

Реклама:

"Розірвані, наскільки мені відомо, контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл. І вже, коли ми говоримо про відповідність Копенгагенським критеріям, думати про той баланс між тим, що міжнародні партнери мають спільну відповідальність за створення структур, і де Україна несе відповідальність за те, що ці структури функціонують", – додала віцепрем’єрка.

Відповідаючи згодом на уточнююче запитання "Європейської правди", які саме органи зіткнулись із проблемами, Стефанішина сказала: "Це Етична рада, це Громадська рада міжнародних експертів, це комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також не у повному складі (відбувається) робота комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду". 

Разом з тим в уряді очікують, додала Стефанішина, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучать позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.

РЕКЛАМА:

Конференція відбувається за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ та проєкту ЄС "Право-Justice". "Європейська правда" є інформаційним партнером заходу.

25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

Співробітники USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого. Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.

СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Келлог: Для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід
Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії – Келлог
40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
Усі новини...
США
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
Департамент Маска працює над чат-ботом для автоматизації роботи Управління загальних служб США
Келлог: Для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід
Останні новини
14:20
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
14:15
Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина
14:00
ФОТОНа узбережжя Одещини викинулися тисячі медуз: ймовірно, вони забруднені мазутом
13:58
УЗ замовила обладнання для будівництва євроколії Чоп-Ужгород за 240 мільйонів
13:48
Стефанішина прокоментувала ідею про вступ України в ЄС без НАТО за умовами мирної угоди
13:43
СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку
13:32
Запит українців на психологічну підтримку збільшився до 71% – опитування
13:28
Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
13:27
Заморозка USAID вплинула на роботу комісій з відбору до суддівського корпусу
13:22
Росія розширить інструменти з арешту активів західних компаній – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: