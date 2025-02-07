СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала 41-річного працівника агропідприємства, який коригував ворожий вогонь по локаціях Сил оборони на Краматорському напрямку.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства зловмисником виявився 41-річний працівник агропідприємства з прифронтового селища Краматорського району. У грудні 2024 року його завербувала представниця ФСБ через заборонену соцмережу "Однокласники".

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Діючи за вказівками кураторки, зловмисник збирав інформацію про місця тимчасового розташування особового складу Сил оборони у Дружківці та навколишніх населених пунктах, а також відстежував переміщення військової техніки.

Отриману інформацію передавав окупантам у вигляді текстових повідомлень та скріншотів Google-карт із позначками цілей.

У разі виявлення військових об’єктів він надсилав їх координати росіянам для завдання ударів керованими авіабомбами та ракетним озброєнням.

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Зазначається, що основними цілями ворога були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії ЗСУ.

Окрім військових об’єктів, чоловік також надсилав координати цивільної інфраструктури, розуміючи, що це може спричинити загибель мирних жителів.

Правоохоронцям вдалося викрити на початковому етапі його шпигунської діяльності. Контррозвідники провели комплекс заходів для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку.

Під час обшуку в його оселі вилучили мобільний телефон, через який він контактував із російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.