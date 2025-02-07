Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 7 лютого 2025, 13:43
СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку
фото: Донецбка обласна прокуратура

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала 41-річного працівника агропідприємства, який коригував ворожий вогонь по локаціях Сил оборони на Краматорському напрямку.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства зловмисником виявився 41-річний працівник агропідприємства з прифронтового селища Краматорського району. У грудні 2024 року його завербувала представниця ФСБ через заборонену соцмережу "Однокласники". 

Реклама:

Діючи за вказівками кураторки, зловмисник збирав інформацію про місця тимчасового розташування особового складу Сил оборони у Дружківці та навколишніх населених пунктах, а також відстежував переміщення військової техніки.

Отриману інформацію передавав окупантам у вигляді текстових повідомлень та скріншотів Google-карт із позначками цілей.

У разі виявлення військових об’єктів він надсилав їх координати росіянам для завдання ударів керованими авіабомбами та ракетним озброєнням.

РЕКЛАМА:

Зазначається, що основними цілями ворога були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії ЗСУ.

Окрім військових об’єктів, чоловік також надсилав координати цивільної інфраструктури, розуміючи, що це може спричинити загибель мирних жителів.

Правоохоронцям вдалося викрити на початковому етапі його шпигунської діяльності. Контррозвідники провели комплекс заходів для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку.

Під час обшуку в його оселі вилучили мобільний телефон, через який він контактував із російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Донецька областьСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Келлог: Для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід
Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії – Келлог
40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
Усі новини...
Донецька область
"Не бросю хату!": два дні з жителями Покровська, які залишають своє місто 
Лише під Покровськом за січень росіяни втратили більше людей, ніж за всю другу чеченську війну
На Донеччині залишаються понад 300 тисяч цивільних – ОВА
Останні новини
14:20
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
14:15
Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина
14:00
ФОТОНа узбережжя Одещини викинулися тисячі медуз: ймовірно, вони забруднені мазутом
13:58
УЗ замовила обладнання для будівництва євроколії Чоп-Ужгород за 240 мільйонів
13:48
Стефанішина прокоментувала ідею про вступ України в ЄС без НАТО за умовами мирної угоди
13:43
СБУ викрила коригувальника, який наводив удари по позиціях ЗСУ на Краматорському напрямку
13:32
Запит українців на психологічну підтримку збільшився до 71% – опитування
13:28
Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
13:27
Заморозка USAID вплинула на роботу комісій з відбору до суддівського корпусу
13:22
Росія розширить інструменти з арешту активів західних компаній – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: