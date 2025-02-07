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Сили оборони збили КАБ над Запоріжжям: у Повітряних силах кажуть – не вперше

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 14:43

У четвер 6 лютого протиповітряна оборона збила в передмісті Запоріжжя керовану авіаційну бомбу: в Повітряних силах уточнили, що це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження противника.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: У п’ятницю соцмережі, посилаючись на неназвані джерела, зарясніли повідомленнями про збитий напередодні російський КАБ у Запоріжжі за допомогою "експериментальної зброї".

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В Повітряних силах підтвердили факт знищення цього засобу авіаційного ураження, використання якого РФ нарощує на різних напрямках фронту, але додали що це далеко не перший випадок.

Як зазначив Ігнат, лише за 2024 рік Росія скинула на територію України майже 40 тисяч КАБів.

Пряма мова: "Звичайно, це серйозна загроза та руйнівна сила, якою ворог б’є по прифронтових регіонах. Тому в Повітряних силах та інших складових Сил оборони запроваджують різні методи протидії як щодо самих КАБів, так і до носіїв тактичної авіації противника. Лише комплексний підхід, що включає засоби наземної ППО, авіаційну компоненту, може приносити результат. Тому що противник має сучасні літаки та озброєння і завдає ударів дистанційно, не входячи в зону ураження нашої ППО".

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Деталі: Яким саме засобом було збито КАБ у Запоріжжі, у Повітряних силах не уточнюють.

Що передувало: Пілот Су-27 "Вікінґ" в інтерв’ю, оприлюдненому Повітряними силами, пояснював, що немає "чарівної палички" для боротьби з ворожими КАБами, яких Росія застосовує в 10 разів більше, ніж українська сторона. Льотчик наголошував на комплексному підході до протидії цьому озброєнню: необхідні ППО, радари, винищувачі, ракети, здатні вражати цілі на дальності хоча б у 100 кілометрів.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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