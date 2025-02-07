Британська розвідка відзначила сповільнення російського просування у січні

За даними розвідки Великої Британії, у січні темпи російського наступу в Україні знизилися в порівнянні з попередніми місяцями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 7 лютого

Деталі: "У січні 2025 року територіальне просування російських військ в Україні сповільнилося: вони зайняли приблизно 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року", – йдеться в огляді.

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Зазначається, що Росія взяла під контроль опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту було відносно незначним.

У британському Міноборони відзначили, що протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним з найшвидших темпів просування з початкових етапів збройного конфлікту.

Також у британській розвідці зазначили, що у Курській області Росія досягла незначних успіхів у січні 2025 року.

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"Підрозділи Північної Кореї, які брали участь у наступальних бойових діях у Курській області, тимчасово відійшли з передових позицій, ймовірно, для відпочинку і переоснащення перед передислокацією.

Майже напевно це пов'язано насамперед з великими втратами, яких вони зазнали під час атак на позиції, утримувані Україною", – йдеться в огляді.

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