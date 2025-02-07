РФ взялася за реорганізацію своїх сил після невеликого "успіху" на Донеччині – розвідка Естонії

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Росія, після невеликого "успіху" у наступі на Донецьку область, почала реорганізацію своїх сил.

Джерело: Ківісельг на брифінгу 7 лютого, "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За словами керівника військової розвідки Естонії, Росія зменшила кількість обстрілів впродовж останнього тижня, а це пов’язано перш за все із реорганізацією збройних сил РФ.

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Він зазначив, що після захоплення Великої Новосілки та Курахового у Донецькій області – Росія почала відновлювати та поповнювати свої підрозділи у цьому районі.

За словами Ківісельга, протягом тижня напрямок наступу російських військ не змінився – це, як і раніше, район населеного пункту Покровськ Донецької області.

"Там росіяни продовжили поступове просування і за останні сім днів просунулися на площі близько десяти квадратних кілометрів", – сказав він.

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Мапа: DeepState

Ківісельг також вважає можливим, що в найближчі тижні російська армія перекине додаткові підрозділи до околиць Покровська, щоб відрізати шляхи постачання міста і таким чином повністю ізолювати Покровськ.

"Підсумовуючи, війна на виснаження триває, а найбільш значущою подією минулого тижня став відносно великий високоточний удар по цілях в Україні 1 лютого, коли Росія застосувала як свої стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальньої дії та ракети "Калібр" з Чорноморського регіону, так і балістичні та крилаті ракети "Іскандер" з Криму та материкової частини Росії", – сказав полковник.

Водночас за словами Ківісельга, Україна також продовжує завдавати успішних ударів по ключових об'єктах інфраструктури на території Росії.

"Головним чином, це було пошкодження та знищення інфраструктури, пов'язаної з нафтовою промисловістю, тим самим зменшуючи грошові потоки Російської Федерації, які в іншому випадку, безумовно, знайшли б свій шлях для підтримки військової індустрії та агресії у продовженні війни в Україні", – пояснив він.

Водночас у Курській області РФ також перебуває у процесі поповнення північнокорейських підрозділів, які розташовані там, що призвело до зниження військової активності у регіоні, розповів естонський військовий.

"Зі свого боку, цим скористалися українські збройні сили, які, за відкритими джерелами, вчора (6 лютого. – Ред.) провели успішні атаки в Курській області, захопивши нові населені пункти і райони, особливо в південно-східному напрямку від Суджі", – зазначив він.

Мапа: DeepState

Це, однак, не завадило російським військам продовжити наступ на північних та центральних ділянках фронту, сказав Ківісельг.

"Силам Російської Федерації вдалося утримати плацдарм на північ від міста Куп'янськ у населеному пункті Дворічна через річку Оскіл, і не виключено, що вони намагаються розширити його далі у цьому районі", – проінформував він.

За його словами, метою буде зв'язати українські сили, а у разі створення кількох успішних плацдармів – ще й розпорошити українські сили на цьому напрямку.

"Наразі плацдарм над річкою Оскіл не дуже великий, близько сотні людей, але тим не менше, Російській Федерації вдається утримувати його відносно тривалий час", – додав естонський полковник.

Мапа: DeepState

6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що за час Курської операції, яка розпочалася пів року тому на території Росії, Сили оборони знешкодили майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а також взяли у полон 909 військових.

Наприкінці січня Ківісельг заявив, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

А начальник департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю заявив, що попри великі втрати, російські війська в Україні продовжують поступово просуватися вперед і зберігають темп бою.