Після зламу чат-боту проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє роботу

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", який відслідковує ситуацію з російськими військами у Білорусі та дії режиму Олександра Лукашенка, зупиняє свою роботу.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно: "Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє свою роботу".

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Деталі: Мотиви цього рішення не пояснюються, однак раніше творець проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько повідомляв про злам їхнього чат-боту.

За його словами, внаслідок несанкціонованого входу рано вранці 5 лютого невідомими було отримано доступ до чату з ботом Гаюна, куди збиралася інформація від людей.

Мотолько зазначив: достеменно невідомо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки у стороннього акаунта був доступ. Він визнав, що в цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була його власною.

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Пряма мова Мотолька: "Якщо ви надсилали інформацію, яка може вас ідентифікувати, або писали з акаунтів, які можуть вас ідентифікувати, ви під загрозою.

Також настійно рекомендую всім, хто користується обліковим записом у телеграмі тривалий період, видалити його і створити новий, і рекомендується так робити хоча б раз на рік.

Наразі критичні вразливості виправлено, але я розумію, що, на жаль, ми не змогли повністю захистити людей".