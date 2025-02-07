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DeepState: Центр Торецька майже окупований, у місті тривають бої

Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 16:51
DeepState: Центр Торецька майже окупований, у місті тривають бої
ілюстративне фото від Getty Images

Сили оборони продовжують чинити опір окупантам у Торецьку Донецької області, у місті тривають міські бої.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState у соцмережах

Дослівно: "Інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою — міські бої тривають, а Сили Оборони продовжують чинити опір противнику".

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Деталі: У DeepState повідомили, що хоча вчергове в український інформаційний простір "залетіла" брехня від міноборони РФ, українські військові продовжують оборонну операцію у місті Торецьк.

Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста – практично весь під ворогом.

Дослівно: "На жаль, люди змушені споживати ворожі джерела через недостатню довіру до власних офіційних. Досі суспільство не проінформоване про втрату Курахового та Великої Новосілки, що викликає багато питань до тих, хто формує офіційну комунікацію".

війнаДонецька область
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