Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"
П'ятниця, 7 лютого 2025, 17:48
Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому цю структуру необхідно ліквідувати.
Джерело: Трамп у TruthSocial, цитує "Європейська правда"
Деталі: Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.
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У п’ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".
"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів – значною мірою шахрайські – просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" – йдеться у дописі.
Передісторія:
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- Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітників установи по всьому світу відправили в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.
- Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
- За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.