Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"

Протест проти плану Трампа і Маска щодо закриття USAID 5 лютого 2025 року. Фото AFP via Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому цю структуру необхідно ліквідувати.

Джерело: Трамп у TruthSocial, цитує "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

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У п’ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів – значною мірою шахрайські – просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" – йдеться у дописі.

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