Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 17:48
Трамп заявив про нечуваний рівень корупції у USAID: Закрити цю структуру!
Протест проти плану Трампа і Маска щодо закриття USAID 5 лютого 2025 року. Фото AFP via Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому цю структуру необхідно ліквідувати.

Джерело: Трамп у TruthSocial, цитує "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, 25 січня США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

Реклама:

У п’ятницю, 7 лютого, Трамп заявив, що корупція в USAID "досягла нечуваного рівня".

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів – значною мірою шахрайські – просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" – йдеться у дописі.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Справа Комарницького: депутата Київради взяли під варту і встановили заставу
Британська розвідка відзначила сповільнення російського просування у січні
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: кривдники отримали реальне ув'язнення
Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Усі новини...
Трамп
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до менш ніж 300 співробітників – CNN
Зеленський вважає, що Трамп наразі не має "офіційного" мирного плану
Трамп планує накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд – Reuters
Останні новини
17:52
Кабмін віддав управління Держкіно Міністерству культури
17:50
Справа Комарницького: депутата Київради взяли під варту і встановили заставу
17:48
Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"
17:39
ЗМІ: на засудженого експрезидента Франції Саркозі одягнуть електронний браслет
17:37
Росія на порозі нафтової кризи: санкції США вдарили по "тіньовому" флоту – Bloomberg
17:33
ГУР: Окупанти не продають інсулін та інші важливі ліки українцям без паспорта РФ
17:31
В Україні запровадять реабілітаційну монопослугу: що це таке і як працюватиме
16:52
Справа про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: юристка пояснила, що не так із вироком кривдникам
16:51
DeepState: Центр Торецька майже окупований, у місті тривають бої
16:47
фотоЧерез російську атаку на Купʼянськ постраждали жінка та поліцейський  
Усі новини...
Реклама:
Реклама: