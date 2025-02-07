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За 10 метрів до Румунії зупинили прикордонники знесилених "туристів" із Києва і Горішніх плавнів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 19:03
За 10 метрів до Румунії зупинили прикордонники знесилених туристів із Києва і Горішніх плавнів
фото ДПСУ

Прикордонники знайшли в Карпатах двох знесилених порушників, які три доби блукали горами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: 35-річного жителя Києва та 25 річного жителя Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, затримали 6 лютого поблизу кордону з Румунією прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону.

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Під час патрулювання високогірної ділянки наряд побачив на снігу людські сліди. За 10 метрів до кордону правоохоронці наздогнали порушників, які спробували втекти від прикордонників. Почувши позаду попереджувальні постріли знесилені втікачі зупинилися.

Затримані розповіли, що самостійно проклали маршрут до Румунії та 3 дні, з 4 лютого, йшли горами.

Чоловіки були дуже втомлені. Їх доставили на прикордонний підрозділ, де ті зігрілися, відпочили і поїли.

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На затриманих оформили документи адміністративного провадження за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справу скерували до суду.

ухилянтикордонПрикордонна служба
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