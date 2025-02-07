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У Словаччині знову почалися протести проти уряду Фіцо

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 19:04
У Словаччині знову почалися протести проти уряду Фіцо
Протести у Братиславі. фото: David Ištok / News

У десятках міст Словаччини і за кордоном у п'ятницю знову почалися акції протесту проти уряду словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Акції відбуваються у понад 50 містах.

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На заходах під гаслом "Словаччина – це Європа" учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива "Мир в Україні", яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

"Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні і гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають", – заявили в громадському об'єднанні.

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"Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини – це прем'єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом", – додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до Росії.

На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі. "Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики і проросійська пропаганда", – закликали організатори.

Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.

У п'ятницю Фіцо написав у Facebook: "Цікаво, чому люди насправді збираються сьогодні протестувати". Потім він додав статтю про те, що Європейська комісія не бачить жодних ознак того, що Словаччина розглядає можливість виходу з ЄС.

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена у січні, говорила про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

Читайте також: Фіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади.

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