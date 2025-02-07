Сили оборони показали, як відбили атаку на Куп’янському напрямку

Бійці 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" разом з гвардійцями 1 БрОП "Буревій" та десантниками 77 ОАеМБр показали, як 7 лютого відбили атаку росіян у районі Лозової на Харківщині.

Джерело: командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко

Деталі: Як повідомили в полку, близько шостої ранку штурмова група росіян виїхала в напрямку Лозової. Попереду їхав танк з тралами, за ним легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту. БПЛА-розрахунки 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили два БМП, та уразили танк.

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Що передувало: 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "Ахіллес" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

29 січня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.