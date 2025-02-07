Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Сили оборони показали, як відбили атаку на Куп’янському напрямку

Українська правдаП'ятниця, 7 лютого 2025, 19:39
Сили оборони показали, як відбили атаку на Куп’янському напрямку
скриншот із відео "ахіллеса"

Бійці 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" разом з гвардійцями 1 БрОП "Буревій" та десантниками 77 ОАеМБр показали, як 7 лютого відбили атаку росіян у районі Лозової на Харківщині.

Джерело: командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко

Деталі: Як повідомили в полку, близько шостої ранку штурмова група росіян виїхала в напрямку Лозової. Попереду їхав танк з тралами, за ним легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту. БПЛА-розрахунки 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили два БМП, та уразили танк.

Реклама:

Що передувало: 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "Ахіллес" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

29 січня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.

бойові діївійнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп анонсував "ймовірну" зустріч із Зеленським і розмову з Путіним
Заступника Кличка відправили під варту у справі про земельні махінації в Києві
Справа Комарницького: депутата Київради взяли під варту і встановили заставу
Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"
DeepState: Центр Торецька майже окупований, у місті тривають бої
Британська розвідка відзначила сповільнення російського просування у січні
Усі новини...
бойові дії
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 89 боїв
Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку
Зеленський про допомогу зі США: Поки рано говорити про нові пакети
Останні новини
20:35
Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область
20:20
"Профанація". У 2024 році для підвищення кваліфікації вчителів використали лише 52% субвенції НУШ
20:10
Трамп анонсував "ймовірну" зустріч із Зеленським і розмову з Путіним
20:06
Заступника Кличка відправили під варту у справі про земельні махінації в Києві
20:04
Глава МЗС Британії сумнівається у "перемирʼї" в Україні в найближчі місяці
20:00
Коломойському відмовили у зміні запобіжного заходу і залишили під вартою
19:52
Трамп хоче закрити податкову лазівку для великих фінансових гравців
19:49
Ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році зросла. Однак вчені кажуть: панікувати не варто
19:39
відеоСили оборони показали, як відбили атаку на Куп’янському напрямку
19:35
Іноземні інвестиції в Росію впали до мінімуму за 15 років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: