Батальйон "Ахіллес" став 429 окремим полком безпілотних систем

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.

Джерело: Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко

Деталі: Зазначається, що за неповні три роки війни підрозділ "Ахіллес" виріс зі стрілецької роти ТрО до окремого полку безпілотних систем. За цей час бійці знищили 19 853 ворожі цілі без можливості відновлення. В "Ахіллесі" порахували: щоб умістити всі знищені сили та техніку противника, знадобилося б шість Красних площ.

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Пряма мова: "У зв’язку з успішним виконанням бойових завдань, батальйон "Ахіллес" масштабовано до полку. Команда "Ахіллес" за два роки, протягом яких ми застосовуємо дрони, змогла знищити близько 20 000 законних військових цілей противника. У складі полку цей результат можна здобути протягом 2025 року. Ми відкриваємо вакансії для пілотів БпЛА, штурманів, техніків, інженерів-саперів та представників інших професій як бойових, так і тилових".

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Деталі: У зв’язку з переформатуванням підрозділ проводить набір до своїх лав. Повідомляється, що приєднатися до підрозділу можна як шляхом мобілізації, так і підписавши контракт. Окрім того, можливі переводи з інших військових частин, та приймаються кандидати зі статусом СЗЧ.

Ознайомитися з вакансіями та подати анкету у 429 ОП БпС "Ахіллес" можна на сайті.

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