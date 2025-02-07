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Трамп анонсував "ймовірну" зустріч із Зеленським і розмову з Путіним

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 20:10
Трамп анонсував ймовірну зустріч із Зеленським і розмову з Путіним
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня, а також може мати розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: заява Трампа журналістам у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання журналістів про плани зустрічі з президентами України та Росії Трамп заявив: "Наступного тижня я, ймовірно, зустрінуся з Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з Путіним".

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Американський президент укотре повторив бажання "завершити війну" в Україні "з однієї головної причини: вони вбивають дуже багато людей".

"Маємо 800 або 900 тисяч російських солдатів, які загинули і дуже важко поранені. І те ж саме з Україною. Маємо, напевно, 700 тисяч (убитих і поранених. – Ред.) в Україні", – заявив він.

Трамп знову сказав, що обговорював з президентом України "безпеку активів".

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"У них є активи під землею – рідкісноземельні елементи, інші речі, але в першу чергу рідкісноземельні. І ми хочемо їхньої безпеки", – додав президент США, імовірно, маючи на увазі озвучену раніше пропозицію про надання зброї в обмін на інвестиції в корисні копалини України.

Пізніше на уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. – Ред.) не збираюсь".

Раніше Дональд Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

А Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

ТрампЗеленськийПутін
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