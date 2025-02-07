Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область

Президент України Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

Джерело: звернення Зеленського 7 лютого

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на Донеччині й на Курщині.

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Пряма мова Зеленського: "У районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових.

І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині".

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Деталі: Також глава держави у зверненні відзначив важливість дронів на фронті. Він провів зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем.

Пряма мова: "Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей".