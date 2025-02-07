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Зеленський заявив, що згоден ділитися корисними копалинами із США

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 21:06
Зеленський заявив, що згоден ділитися корисними копалинами із США
фото: getty images

Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею Дональда Трампа "зброя в обмін на корисні копалини України". Він вважає, що США можуть розробляти ці ресурси на українській території, але спільно з Україною.

Джерело: Зеленський в інтервʼю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни та відкрита до укладання "угоди" зі США.

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"Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є – дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", – розповів він.

Зеленський підкреслив, що Київ пропонує не "віддавати" свої ресурси США, а оформити взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки.

"Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", – зазначив президент.

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Він сказав, що Росія детально знала, де розташовані критичні ресурси України, завдяки геологічним дослідженням радянських часів.

Наразі під російською окупацією наразі перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини родовищ рідкісноземельних елементів.

Серед іншого, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується в ядерній енергетиці та озброєнні.

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

ЗеленськийСШАУкраїнаТрамп
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