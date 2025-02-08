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Фон дер Ляєн: Європа потребує сплеску в обороні

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 01:12
Фон дер Ляєн: Європа потребує сплеску в обороні
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз входить у нову еру оборони, за її словами, "Європа потребує сплеску в обороні".

Джерело: фон дер Ляєн у Гданську під час пресконференції за підсумками візиту Колегії Єврокомісії до Польщі, цитує Укрінформ

Пряма мова фон дер Ляєн: "Новий політичний цикл позначає початок нової ери в європейській обороні. Після трьох років путінської війни ми збільшили наше військове виробництво, але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше.

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Нам необхідно витрачати більше, витрачати краще, та витрачати разом. Тому що Європа потребує сплеску в обороні. Сучасна війна потребує великих обсягів, технологій та координації, які є завеликими для будь-якої окремої нашої країни. Але коли ми об’єднуємо сили, наша співпраця у Європі приносить результат".

Деталі: Вона зауважила, що оборонний сектор потребуватиме активного залучення фінансування, як з державного, так і з приватного секторів.

На думку фон дер Ляєн, країнам ЄС треба активніше співпрацювати для кращої взаємосумісності власних сил, для зниження цін на виробництво військового обладнання, погодженого спрощення регуляторних правил щодо оборонного замовлення та створення умов для швидкого впровадження інновацій.

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Пряма мова фон дер Ляєн: "Якщо ми витрачаємо (на оборону – ред.) мільярди, що надійшли від наших платників податків, ми маємо повертати ці інвестиції в формі зростання ноу-хау та робочих місць тут, у Європі. Єврокомісія представить Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони до середини березня. Мій другий пункт стосується готовності. Саме висока готовність має скеровувати нас у всіх наших діях, щоб ми могли проактивно відповідати на повний спектр загроз".

Деталі: За її словами, загрози, перед якими постає Європейський Союз, стають дедалі складнішими та різноманітнішими. Нещодавні інциденти на Балтійському морі демонструють, що кожен елемент інфраструктури є потенційною ціллю.

Очільниця ЄК констатувала, що Польща перебуває під постійним тиском гібридних атак від диктаторських режимів Росії і Білорусі, які у взаємодії з контрабандистами та торгівцями людьми масово кидають нелегальних мігрантів для дестабілізації зовнішніх кордонів ЄС.

Пряма мова фон дер Ляєн: "Це не лише двостороннє питання для Польщі – це європейський виклик, тож він потребує європейських рішень. Саме ми, європейці, а не Лукашенко з Путіним, маємо вирішувати, хто приходить до Європи, і за яких обставин.

Ми маємо збільшити спільне фінансування для оборони, для протидії гібридним загрозам та надати більше простору для національних бюджетів, щоб збільшити витрати на оборону".

Нагадаємо: фон дер Ляєн стала на захист Міжнародного кримінального суду після указу президента США щодо санкцій проти МКС.

ЄврокомісіяЄС
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