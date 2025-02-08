Російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники – соцмережі
Субота, 8 лютого 2025, 01:52
Над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи в ніч на 8 лютого, за даними соцмереж, місто атакують нібито українські дрони.
Джерело: російські Тelegram-канали
Деталі: У повідомленнях зазначають, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.
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Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників.
Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.