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Російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники – соцмережі

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 01:52
Російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники – соцмережі
фото: Baza

Над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи в ніч на 8 лютого, за даними соцмереж, місто атакують нібито українські дрони.

Джерело: російські Тelegram-канали

Деталі: У повідомленнях зазначають, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.

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Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників.

Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.

Росіябезпілотники
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