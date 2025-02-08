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Пентагон оголосив плани нового міністра оборони США на зустріч "Рамштайн" щодо України

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 05:58
Пентагон оголосив плани нового міністра оборони США на зустріч Рамштайн щодо України
Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Пентагон повідомляє, що на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн" новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа якнайшвидшому "дипломатичному припиненню війни в Україні".

Джерело: сайт Пентагона

Деталі: У Пентагоні зазначають, що 10 лютого Гегсет вирушає у тижневу поїздку до Німеччини, Бельгії та Польщі.

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Перший візит буде у Німеччину, після чого очільник Пентагона вирушить до Брюсселя (Бельгія) для участі в нараді міністрів оборони НАТО і контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Дослівно Пентагон: "На своєму першому засіданні на рівні міністрів НАТО з колегами з країн Альянсу він обговорить з членами і партнерами НАТО необхідність збільшення оборонних витрат Альянсу, посилення європейського лідерства і розширення потужностей оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантичного океану".

Деталі: На "Рамштайні", який вперше відбудеться під головуванням Великої Британії, за даними оборонного відомства США, Гегсет підтвердить прихільність Трампа якнайшвидшому "дипломатичному припиненню війни в Україні". Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні.

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Після цього Гегсет вирушить до Польщі.

СШАРамштайнросійсько-українська війна
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