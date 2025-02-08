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Трамп заявив, що ладнає з Кім Чен Ином і планує продовжити з ним співпрацю

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 09:10
Трамп заявив, що ладнає з Кім Чен Ином і планує продовжити з ним співпрацю
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: На спільній з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою пресконференції Трамп заявив, що вважає "дуже великим благом для всіх те, що ми з ним (Кім Чен Ином – ред.) ладнаємо".

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Пряма мова Трампа: "Я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші (відносини Японії з Північною Кореєю – ред.)".

Деталі: Президент США підкреслив: якщо він зможе мати відносини не тільки з Кім Чен Ином, а й з іншими людьми в усьому світі, де, "здається, є труднощі", то це буде "величезна перевага для світу, а не тільки для Сполучених Штатів".

Видання нагадує, що під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

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Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.

Передісторія:

ТрампКНДР
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