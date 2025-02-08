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Росіяни атакували Україну 139-ма безпілотниками, 67 вдалося збити

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 09:34
Росіяни атакували Україну 139-ма безпілотниками, 67 вдалося збити
Збитий російський "Шахед". Фото з Telegram ДПСУ

Від вечора 7 лютого російські окупанти атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 67 дронів вдалося знищити, ще 71 був локаційно втрачений.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: " Станом на 9:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Шаталово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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