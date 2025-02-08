Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми
Литва та Латвія відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів, повідомив керівник компанії-оператора литовської системи передачі електроенергії Рокас Масюліс.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовського мовника LRT
Пряма мова Масюліса: "Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові".
Деталі: Він зазначив, що відключення сталося раніше, але Литва була готова до нього.
"Вони (росіяни, – ред.) повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", – сказав Масюліс.
Він розповів, що спершу відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію. Приблизно через 30 хв Литва відключила також і білоруську лінію.
Очікується, що всі країни Балтії будуть відключені від системи найближчим часом.
Передісторія:
- Угода про Балтійську енергосистему з Росією і Білоруссю (BRELL) формально закінчилася о 23:59 7 лютого.
- Після завершення відключення розпочнеться тестування ізольованої роботи енергосистеми. Воно триватиме приблизно до другої половини дня 9 лютого.
- У липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.
- Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.
- Повідомлялося, що у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.