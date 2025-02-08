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Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 10:45
Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми
Фото ілюстративне з pixabay.com

Литва та Латвія відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів, повідомив керівник компанії-оператора литовської системи передачі електроенергії Рокас Масюліс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовського мовника LRT 

Пряма мова Масюліса: "Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові".

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Деталі: Він зазначив, що відключення сталося раніше, але Литва була готова до нього.

"Вони (росіяни, – ред.) повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", – сказав Масюліс.

Він розповів, що спершу відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію. Приблизно через 30 хв Литва відключила також і білоруську лінію.

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Очікується, що всі країни Балтії будуть відключені від системи найближчим часом.

Передісторія:

  • Угода про Балтійську енергосистему з Росією і Білоруссю (BRELL) формально закінчилася о 23:59 7 лютого.
  • Після завершення відключення розпочнеться тестування ізольованої роботи енергосистеми. Воно триватиме приблизно до другої половини дня 9 лютого.
  • У липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.
  • Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.
  • Повідомлялося, що у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.

ЛитваЛатвіяРосіяелектроенергія
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