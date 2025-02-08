Росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ: 3 поранених, пошкоджені будинки
Субота, 8 лютого 2025, 11:42
Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсона вранці 8 лютого.
Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова Мрочка: "Замість будильника – ворожі РСЗВ… Рашисти вдарили о 6:30 по житлових кварталах. Кілька будинків пошкоджені, один загорівся. Троє поранених, серед них 11-річний хлопець".
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Деталі: Наразі постраждалим надають допомогу.
За словами Мрочка, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.