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Росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ: 3 поранених, пошкоджені будинки

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 11:42
Росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ: 3 поранених, пошкоджені будинки
Скриншот з відео з Telegram-каналу Романа Мрочка

Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсона вранці 8 лютого.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Замість будильника – ворожі РСЗВ… Рашисти вдарили о 6:30 по житлових кварталах. Кілька будинків пошкоджені, один загорівся. Троє поранених, серед них 11-річний хлопець".

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Деталі: Наразі постраждалим надають допомогу.

За словами Мрочка, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Херсонвійна
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