Шольц: Дебати про миротворців в Україні недоречні і передчасні

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що наразі не варто говорити про можливе відправлення миротворців до України, бо це означатиме, що партнери припускають, що Україна не поверне частину окупованих Росією територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на інтерв’ю канцлера RND

Пряма мова Шольца на питання, чи повинна Німеччина брати участь у відрядженні миротворчих сил для підтримки післявоєнної України: "Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії".

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Деталі: Він додав, що спершу треба закінчити конфлікт і провести переговори, але при цьому наголосив, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

"Перш за все, конфлікт повинен закінчитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України", – сказав Шольц.

Він уточнив, що у будь-якому випадку, Україна матиме армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів".

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"І тут знадобимося ми та всі друзі України", – підсумував канцлер Німеччини.

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