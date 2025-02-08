Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Шольц: Дебати про миротворців в Україні недоречні і передчасні

Субота, 8 лютого 2025, 13:39
Шольц: Дебати про миротворців в Україні недоречні і передчасні
Німецький канцлер Олаф Шольц. Фото з Facebook

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що наразі не варто говорити про можливе відправлення миротворців до України, бо це означатиме, що партнери припускають, що Україна не поверне частину окупованих Росією територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на інтерв’ю канцлера RND

Пряма мова Шольца на питання, чи повинна Німеччина брати участь у відрядженні миротворчих сил для підтримки післявоєнної України: "Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії".

Реклама:

Деталі: Він додав, що спершу треба закінчити конфлікт і провести переговори, але при цьому наголосив, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

"Перш за все, конфлікт повинен закінчитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України", – сказав Шольц.

Він уточнив, що у будь-якому випадку, Україна матиме армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів".

РЕКЛАМА:

"І тут знадобимося ми та всі друзі України", – підсумував канцлер Німеччини.

Передісторія:

  • 22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.
  • Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно запевнив у підтримці України у майбутньому, проте наголосив: Польщі не обов’язково розгортати власні війська.
  • А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Німеччинамиротворцідопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
У "Резерв+" стався збій
Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми
Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців
Трамп анулював доступ Байдена до секретної інформації
Усі новини...
Німеччина
Посол Німеччини: Чинний курс Грузії може зруйнувати її євроінтеграційні перспективи
Путін особисто критикував гендиректора Rheinmetall, якого хотіла вбити Росія – ЗМІ
ЗМІ: 10 держав ЄС – за обмеження на пересування "дипломатів" з РФ, Німеччина проти
Останні новини
13:56
Шольц: Ми повинні збільшити присутність НАТО в Гренландії
13:49
Зупинка вогню без деокупації дозволить Путіну заробляти трильйони на захоплених ресурсах – Зеленський
13:39
Шольц: Дебати про миротворців в Україні недоречні і передчасні
13:21
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
13:05
Ердоган закликав до повного зняття санкцій із Сирії
12:49
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
12:42
Примушував грати в більярд "на поцілунки": Михайла Поплавського звинуватили в домаганнях
12:27
Посол Німеччини: Чинний курс Грузії може зруйнувати її євроінтеграційні перспективи
12:16
У Росії помер командир, причетний до удару по селу Гроза на Харківщині: його підірвали у січні – ГУР
12:00
Зеленський заявив, що гарантії безпеки – головне питання, яке хоче обговорити з Трампом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: