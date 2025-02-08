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У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – ЗМІ

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 14:52
У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – ЗМІ
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Фото icc-cpi.int

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт глави Росії Володимира Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, затверджені президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Reuters

Деталі: За словами двох співрозмовників агентства, один із яких – високопосадовець МКС, ім’я Хана міститься у ще не оприлюдненому додатку до указу Трампа.

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Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

Також, за даними Reuters, цей указ доручає міністру фінансів Скотту Бессенту після консультацій з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням осіб, на яких мають накласти санкції

Передісторія:

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  • 6 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
  • У МКС заявили, що продовжать роботу після рішення Трампа запровадити санкції проти співробітників суду. Водночас суд засудив таке рішення американського президента.
  • На захист Міжнародного кримінального суду після указу Трампа стала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
  • 7 лютого речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що МКС продовжить виконувати свої функції щодо притягнення до відповідальності росіян за скоєні воєнні злочини в Україні, попри запроваджені США санкції.

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