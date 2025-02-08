У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – ЗМІ

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт глави Росії Володимира Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, затверджені президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Reuters

Деталі: За словами двох співрозмовників агентства, один із яких – високопосадовець МКС, ім’я Хана міститься у ще не оприлюдненому додатку до указу Трампа.

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Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

Також, за даними Reuters, цей указ доручає міністру фінансів Скотту Бессенту після консультацій з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням осіб, на яких мають накласти санкції

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