На Торецькому напрямку збили російський Су-25 – 28 ОМБр
Субота, 8 лютого 2025, 15:46
Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку.
Джерело: пресслужба бригади у Telegram
Дослівно пресслужба: "Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО".
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Деталі: Більше подробиць бригада пообіцяла надати пізніше у відео.