На Торецькому напрямку збили російський Су-25 – 28 ОМБр

Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку.

Джерело: пресслужба бригади у Telegram

Дослівно пресслужба: "Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО".

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Деталі: Більше подробиць бригада пообіцяла надати пізніше у відео.