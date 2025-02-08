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На Торецькому напрямку збили російський Су-25 – 28 ОМБр

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 15:46
На Торецькому напрямку збили російський Су-25 – 28 ОМБр
Су-25. Фото РИА Новости

Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку.

Джерело: пресслужба бригади у Telegram  

Дослівно пресслужба: "Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО".

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Деталі: Більше подробиць бригада пообіцяла надати пізніше у відео.

війнаавіа
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