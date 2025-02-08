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Зеленський: Путін готується до продовження війни, причому не тільки проти України

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 16:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що правитель РФ Володимир Путін готується не до перемовин, а до продовження війни, причому не лише проти України – зокрема, росіяни збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що 8 лютого в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, і його перша поїздка відбувається саме до нашої держави.

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Зокрема, під час зустрічі з Драгоне обговорювалася підготовка до "Рамштайну", зазначив президент.

Пряма мова: "Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології.

І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація".

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Деталі: Зеленський закликав до розуміння того, що кожній країні Європи доведеться зміцнювати оборону, "і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного".

ЗеленськийПутінвійнаНАТО
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