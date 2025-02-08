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Покровськ під прицілом ворога: постраждали троє мирних мешканців

Валентина РоманенкоСубота, 8 лютого 2025, 17:07
Покровськ під прицілом ворога: постраждали троє мирних мешканців
стела "Покровськ". фото Getty iMages

У суботу 8 лютого російські окупаційні війська завдали чергових ударів по Покровську Донецької області, травм і поранень зазнали двоє людей, ще один чоловік постраждав від атаки ворожого дрона у Покровському районі.

Джерело: речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "8 січня о 9:35 під прицілом окупаційних військ вкотре опинився Покровськ. Засіб ураження поцілив житлову забудову. Мінно-вибухових травм, осколкового поранення, забою, контузій та закритих черепно-мозкових травм зазнали 49-річна жінка та чоловік 48 років. Потерпілих доставлено до медичного закладу. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки".

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Деталі: Крім того, за словами речниці, об 11:50 росіяни атакували FPV-дроном один із автошляхів у Покровському районі. В епіцентрі ураження опинився цивільний автомобіль. Внаслідок удару дістав осколкового поранення 42-річний водій.

Речниця додала, що прокуратура розпочала досудові розслідування за ч.1 ст. 438 КК України.

Донецька областьвійна
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