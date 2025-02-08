В'їхати до Німеччини нелегально найчастіше намагаються сирійці й українці – уряд

В'їхати до Німеччини без необхідних документів у другому півріччі 2024 року найчастіше намагалися громадяни Сирії, України, Афганістану і Туреччини.

Джерело: статистика, надана німецьким урядом у відповідь на запит депутатів Бундестагу від Лівої партії, пише "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Частка сирійців серед тих, хто в другій половині 2024 року намагався в'їхати до Німеччини без необхідних для цього документів, становить 20,6%, а частка українців – майже 20%.

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Як зазначено, не кожен українець може просто так в'їхати до Німеччини.

"Громадянам України, які вже багато років живуть за кордоном, не загрожують бойові дії в Україні. Тому необхідності в їхньому захисті немає. Зміна місця проживання з інших причин без необхідної для довгострокового проживання візи неможлива на підставі відповідної постанови", – зазначається в поясненні німецького уряду.

Загалом кількість спроб в'їзду в Німеччину без необхідних для цього документів скоротилася з 127 549 у 2023 році до 83 572 у 2024 році.

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Також скоротилась кількість мандрівників без необхідних для перетину кордону Німеччини документів, які повідомляли федеральну поліцію про намір запросити притулок.

Що передувало: На внутрішніх сухопутних кордонах Німеччини до 15 березня тривають перевірки.

Нещодавно міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер звявила, що перевірки на німецьких кордонах зберігатимуться "доти, доки зовнішній захист кордонів дійсно не почне діяти".