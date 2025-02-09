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Ворог завдав понад 340 ударів за добу по Запорізькій області, четверо поранених

Ольга Глущенко Неділя, 9 лютого 2025, 07:54
Ворог завдав понад 340 ударів за добу по Запорізькій області, четверо поранених
фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російська армія завдала 342 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, двоє дорослих і двоє дітей поранені внаслідок ворожої атаки по Гуляйполю.

Джерело: Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Ворог здійснив 23 авіаційні удари по Марʼївці, Степногірську, Гуляйполю та Малих Щербаках.

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63 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку.

151 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

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"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок" – додав Федоров.

Запорізька областьобстрілросійсько-українська війна
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