Ворог завдав понад 340 ударів за добу по Запорізькій області, четверо поранених
Неділя, 9 лютого 2025, 07:54
Минулої доби російська армія завдала 342 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, двоє дорослих і двоє дітей поранені внаслідок ворожої атаки по Гуляйполю.
Джерело: Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Ворог здійснив 23 авіаційні удари по Марʼївці, Степногірську, Гуляйполю та Малих Щербаках.
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63 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку.
151 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
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"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок" – додав Федоров.