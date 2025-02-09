На Покровському напрямку захлинулось 54 штурми окупантів – Генштаб

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту відбулося 133 бойових зіткнення, на Покровському напрямку захисники спинили 54 атаки окупантів, на Курському плацдармі Сили оборони відбили 28 штурмів росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій наших військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.