Вночі Україну атакував 151 ударний БпЛА: ППО збила 70 безпілотників

У ніч на 9 лютого росіяни атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, Протиповітряна оборона збила 70 з них.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Станом на 9.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

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74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА знаходяться ще в повітрі, бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.