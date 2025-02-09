Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Вночі Україну атакував 151 ударний БпЛА: ППО збила 70 безпілотників

Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 09:13
Вночі Україну атакував 151 ударний БпЛА: ППО збила 70 безпілотників
Фото: МВС

У ніч на 9 лютого росіяни атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, Протиповітряна оборона збила 70 з них.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Станом на 9.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Реклама:
 

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Два БпЛА знаходяться ще в повітрі, бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

ППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Трамп говорив телефоном з Путіним про війну в Україні
Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2025
Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
У "Резерв+" стався збій
Усі новини...
ППО
У Луцьку пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
Сили оборони збили КАБ над Запоріжжям: у Повітряних силах кажуть – не вперше
Останні новини
09:29
боксКличко пояснив, чому не вдалося провести реванш із Джошуа
09:13
інфографікаВночі Україну атакував 151 ударний БпЛА: ППО збила 70 безпілотників
08:46
Міноборони Фінляндії зафіксувало порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ
08:28
Кого наслідує Трамп. Історія президента з 20-доларової банкноти, генерала і популіста
08:22
На Покровському напрямку захлинулось 54 штурми окупантів – Генштаб
08:08
фотоРосіяни вночі били з артилерії по Нікопольщині: потрощено 3 будинки, зачепило газогін
07:54
Ворог завдав понад 340 ударів за добу по Запорізькій області, четверо поранених
07:22
Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу: мінус літак і 1460 окупантів
07:10
У Росії заявили про атаку 35 БпЛА на області РФ і окупований Крим
06:30
ЗМІ: Трамп говорив телефоном з Путіним про війну в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: