Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо збереження без’ядерного статусу

Президент США Дональд Трамп каже, що розраховує все ж домовитися з Іраном і переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми, про це The New York Post розповідає на основі коментарів, які, як стверджує, журналісти отримали в інтерв’ю на борту президентського літака у п’ятницю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post

Деталі: Трамп сказав, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо того, щоб він зберігав без’ядерний статус.

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Пряма мова Трампа: "Мені більше подобається такий варіант, аніж розбомбити його до біса… Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати".

Якщо ми досягнемо домовленості, Ізраїль не буде бомбити їх".

Більше деталей: Водночас президент не став розкривати, як планує вести перемовини з Тегераном.

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"Я не хотів би казати, що я збираюся їм сказати. Це не дуже добре… Я міг би сказати (у майбутніх перемовинах – Ред.) те, що маю їм сказати, і сподіваюсь, що вони вирішать не робити того, що зараз думають зробити. І, думаю, вони справді будуть задоволені", – сказав Дональд Трамп.

New York Post стверджує, що у цьому спілкуванні Трамп також визнав свою телефонну розмову з Путіним, проте не наводить цитати, яка б однозначно підтверджувала, що така розмова вже відбулася.

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