Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо збереження без’ядерного статусу

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 11:30
Трамп заявив, що розраховує на угоду з Іраном щодо збереження без’ядерного статусу
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп каже, що розраховує все ж домовитися з Іраном і переконати Тегеран відмовитись від ядерної програми, про це The New York Post розповідає на основі коментарів, які, як стверджує, журналісти отримали в інтерв’ю на борту президентського літака у п’ятницю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post

Деталі: Трамп сказав, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо того, щоб він зберігав без’ядерний статус.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Мені більше подобається такий варіант, аніж розбомбити його до біса… Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати".

Якщо ми досягнемо домовленості, Ізраїль не буде бомбити їх".

Більше деталей: Водночас президент не став розкривати, як планує вести перемовини з Тегераном.

РЕКЛАМА:

"Я не хотів би казати, що я збираюся їм сказати. Це не дуже добре… Я міг би сказати (у майбутніх перемовинах – Ред.) те, що маю їм сказати, і сподіваюсь, що вони вирішать не робити того, що зараз думають зробити. І, думаю, вони справді будуть задоволені", – сказав Дональд Трамп.

New York Post стверджує, що у цьому спілкуванні Трамп також визнав свою телефонну розмову з Путіним, проте не наводить цитати, яка б однозначно підтверджувала, що така розмова вже відбулася. 

Що було раніше

ТрампІранядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна нарощує імпорт газу з ЄС
ЗМІ: Трамп говорив телефоном з Путіним про війну в Україні
Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2025
Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
Усі новини...
Трамп
У Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа і Путіна
ЗМІ: Трамп говорив телефоном з Путіним про війну в Україні
"Ви – кубло гадюк і злодіїв". Історія президента, який повернувся в політику за 180 років після смерті
Останні новини
11:30
Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном щодо збереження без’ядерного статусу
11:20
Чергове досягнення біоінженерії: дослідники виростили в пащах свиней зуби, подібні до людських
11:08
Україна нарощує імпорт газу з ЄС
10:56
відеоВ авто з президентом Сербії Вучичем на повному ходу відвалилось колесо
10:32
У Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа і Путіна
10:15
Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для Блінкена і Саллівана
10:00
Нічна атака на Київщину: працювала ППО, уламки БпЛА попадали на будмайданчик та відкритих ділянках
09:29
боксКличко пояснив, чому не вдалося провести реванш із Джошуа
09:13
інфографікаВночі Україну атакував 151 ударний БпЛА: ППО збила 70 безпілотників
08:46
Міноборони Фінляндії зафіксувало порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: