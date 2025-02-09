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Бундесвер: Підозрілі безпілотники були помічені над базою, де навчають українських військових

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 15:12
Бундесвер: Підозрілі безпілотники були помічені над базою, де навчають українських військових
Фото: Getty Images

Згідно з внутрішнім звітом, який вперше процитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія знову виявила підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські солдати, і розслідує можливе шпигунство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Повідомляється, що невідомі дрони були помічені над базою в Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв глушіння, німецька армія не змогла змусити невідомі дрони приземлитися або знайти пілотів.

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Авіабаза на Північному морі вважається особливою зоною безпеки не лише тому, що німецькі солдати проходять там навчання з використання системи протиповітряної оборони Patriot.

Протягом кількох місяців тут також тренуються користуватися високоефективною системою українські солдати. Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання з використанням Patriot, а російські спецслужби є першими у списку підозрюваних у подібних інцидентах.

Спостереження за польотами невідомих безпілотників стало сумною рутиною для німецької армії. Відтоді, як війська почали тренувати українських солдатів, безпілотні літальні апарати неодноразово з'являлися над відповідними базами, а перед воротами також кілька разів бачили транспортні засоби, які можна віднести до посольства Росії в Берліні через їхні дипломатичні номери.

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"Іноді здається, що ворог хоче, щоб ми бачили, як він намагається шпигувати", – сказав нещодавно генерал німецької армії.

Нинішній інцидент є вибухонебезпечним, оскільки захисні заходи Бундесверу не спрацювали. Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з малими безпілотними літальними апаратами. Одним із прикладів є система HP47, яка може бути використана для наведення на безпілотники, а потім спричинити їхню катастрофу за допомогою сигналів глушіння. Згідно зі звітом, дві інші оборонні системи також виявилися безуспішними.

Ці деталі вкотре піднімають питання про те, чи достатньо добре озброєний Бундесвер, щоб протистояти загрозі, яку становлять безпілотники.

Безпілотники регулярно помічають над казармами та індустріальними парками. Експерти припускають, що за цим стоїть Росія, і вважають, що Німеччина погано оснащена.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, німецькій армії мають намір надати дозвіл збивати безпілотники для відвернення загроз.
  • Нещодавно повідомляли, що баварське земельне управління кримінальної поліції проводить розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.
  • Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

НімеччинабезпілотникиУкраїна
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