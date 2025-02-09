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"Часи політичного тиску закінчилися": Країни Балтії остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 15:53
Часи політичного тиску закінчилися: Країни Балтії остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою
Фото: Getty Images

Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою в неділю після 14.00.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова президента Литви Гітанаса Науседи: "Кілька хвилин тому я отримав чудову новину – синхронізація балтійської енергосистеми з мережами континентальної Європи була успішно завершена".

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Деталі: Він назвав синхронізацію історичним моментом, який знаменує собою завершення довгого шляху Литви, Латвії та Естонії до енергетичної незалежності.

"Часи політичного тиску і шантажу нарешті закінчилися", – сказав Науседа.

Президент подякував всім, хто долучився до цього проєкту: від технічного персоналу до колишніх або нинішніх лідерів країн.

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Три країни Балтії від'єдналися від російської електроенергетичної системи (ОЕС/UPS), яка почала працювати ще за радянських часів, безперебійно в суботу вранці і працювали в ізольованому режимі до другої половини дня в неділю.

Країни Балтії з'єднані з континентальною європейською синхронною зоною через литовсько-польську лінію електропередач LitPol Link.

Окрім наземного енергоз'єднання Литва-Польща LitPol Link, через яке відбулася синхронізація, країни Балтії також з'єднані з Північною Європою – морським з'єднанням Литва-Швеція NordBalt та морськими з'єднаннями Естонія-Фінляндія EstLink 1 і EstLink2.

До 2030 року планується побудувати ще одне наземне сполучення між Литвою та Польщею – Harmony Link, призначене для торгівлі.

"Harmony Link сприятиме стабільним операціям синхронізації та торгівлі електроенергією, забезпечуючи конкурентні ціни для населення та промисловості", – сказав Науседа.

Передісторія:

  • Ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року. Від’єднання відбулося 8 лютого. 
  • Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".
  • Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.

БалтіяелектроенергіяЄС
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