Зеленський: Якщо ми призупинимо воєнний стан задля виборів, то втратимо армію

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова: "Що стосується виборів – ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми би провели вибори, ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться.

Реклама:

Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русскі будуть щасливі. Питання боєздатності, духу, тощо, ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію.

Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому, і навіть ті, хто не буде повертатись, морально… все, це пауза. І Росія обов'язково буде використовувати це для контрнаступальних дій".

Деталі: Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: "Ми не віримо в ці вибори". Хоча мене і не цікавить їх думка, але вони скажуть: "Ці вибори були нелегітимні"…

А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму – під дулом зброї. Чого хочуть русскі? Саме цього – повна дестабілізація в Україні. Тому я би був дуже обережним з цим питанням".