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Зеленський: Якщо ми призупинимо воєнний стан задля виборів, то втратимо армію

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 17:10
Зеленський: Якщо ми призупинимо воєнний стан задля виборів, то втратимо армію
Зеленський під час інтерв'ю ITV News, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова: "Що стосується виборів – ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми би провели вибори, ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться.

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Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русскі будуть щасливі. Питання боєздатності, духу, тощо, ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію.

Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому, і навіть ті, хто не буде повертатись, морально… все, це пауза. І Росія обов'язково буде використовувати це для контрнаступальних дій".

Деталі: Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном.

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Пряма мова: "Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: "Ми не віримо в ці вибори". Хоча мене і не цікавить їх думка, але вони скажуть: "Ці вибори були нелегітимні"…

А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму – під дулом зброї. Чого хочуть русскі? Саме цього – повна дестабілізація в Україні. Тому я би був дуже обережним з цим питанням".

ЗеленськийвибориЗбройні силивійна
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