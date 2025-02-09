Президент розповів, коли Україна зможе повернути захоплені Росією території

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе повернути окуповані території, коли Росія буде слабкою.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова: "Суверенітет порушила Росія. Тому в момент, коли Росія буде слабкою – а вона буде, безумовно – в цей момент все повернеться.

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Наше завдання – щоб усе повернулось чим раніше, тим краще, і повернулось дипломатично. Тому що втрати людей – це дуже болісно. Люди важливіші за все".

Деталі: На питання, чи побачить він колись український прапор в окупованих нині Севастополі, Маріуполі й Донецьку, Зеленський сказав: "Так, я впевнений в цьому".