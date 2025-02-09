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Президент розповів, коли Україна зможе повернути захоплені Росією території

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 18:01
Президент розповів, коли Україна зможе повернути захоплені Росією території
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе повернути окуповані території, коли Росія буде слабкою.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова: "Суверенітет порушила Росія. Тому в момент, коли Росія буде слабкою – а вона буде, безумовно – в цей момент все повернеться.

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Наше завдання – щоб усе повернулось чим раніше, тим краще, і повернулось дипломатично. Тому що втрати людей – це дуже болісно. Люди важливіші за все".

Деталі: На питання, чи побачить він колись український прапор в окупованих нині Севастополі, Маріуполі й Донецьку, Зеленський сказав: "Так, я впевнений в цьому".

ЗеленськийокупаціядеокупаціяРосія
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