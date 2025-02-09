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Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 19:11
Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції "Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Джерело: Маск у соцмережі Х

Пряма мова: "Так, вимкніть їх ("Радіо Свобода" і "Голос Америки" – ред.)

  1. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії).
  1. Їх більше ніхто не слухає.
  1. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків".

Довідково: Радіо Свобода – інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Кореспондентська мережа радіостанції включає 23 корпункти (інформаційні бюро) та понад 1400 позаштатних кореспондентів.

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Голос Америки – американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні, що веде мовлення 47 мовами, її щотижнева аудиторія складає 278 мільйонів людей. Засновником є федеральний уряд США.

Ілон МаскЗМІ
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