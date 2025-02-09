Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції "Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Джерело: Маск у соцмережі Х

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91 Реклама: February 9, 2025

Пряма мова: "Так, вимкніть їх ("Радіо Свобода" і "Голос Америки" – ред.)

Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії).

Їх більше ніхто не слухає.

Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків".

Довідково: Радіо Свобода – інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Кореспондентська мережа радіостанції включає 23 корпункти (інформаційні бюро) та понад 1400 позаштатних кореспондентів.

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Голос Америки – американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні, що веде мовлення 47 мовами, її щотижнева аудиторія складає 278 мільйонів людей. Засновником є федеральний уряд США.