Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції "Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Джерело: Маск у соцмережі Х

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91

