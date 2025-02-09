ілюстрація зі сторінки Умєрова в Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск революційного проєкту "Лінія Дронів", який має кардинально посилити бригади Сил оборони.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Технології змінюють війну. Запускаємо революційний проєкт, який кардинально посилить наші бригади та масштабуватиме досвід ефективного знищення противника – Лінія Дронів.

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Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання.

Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. Лінія Дронів масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі".

Деталі: За словами міністра, перший етап проєкту охоплює п’ять елітних полків і бригад:

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20 окремий полк "К-2"

429 полк "Ахіллес"

427 полк "РАРОГ"

414 бригада "Птахи Мадяра"

Полк "Фенікс" (бригада "Помста")

Умєров зазначив, що в рамках проєкту піхота та БпЛА поєднуються в "єдину ударну систему".

Це дозволить "формувати killzone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій".

Міністр запевнив, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу.

Він також подякував президенту Володимиру Зеленському за ініціативу.