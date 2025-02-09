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Зеленський: Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 20:11
Зеленський: Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав важливою подією для Європи від'єднання держав Балтії від російської енергомережі та закликав ЄС приєднатися до санкцій України проти РФ у сфері енергетики.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності.

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Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка".

Деталі: Зеленський підкреслив, що, чим менше буде залежностей європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім у Європі.

Водночас він закликав ЄС тиснути й на намагання Росії "використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи".

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"Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики", – сказав президент.

Що передувало: Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі з континентальною Європою в неділю після 14.00.

Три країни Балтії від'єдналися від російської електроенергетичної системи (ОЕС/UPS), яка почала працювати ще за радянських часів, безперебійно в суботу вранці і працювали в ізольованому режимі до другої половини дня в неділю.

ЗеленськийБалтіяелектроенергіяРосія
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