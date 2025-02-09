У понеділок у Києві до 11° морозу, на заході України – "плюс"
Неділя, 9 лютого 2025, 21:44
У понеділок 10 лютого в Україні опадів не прогнозують, температура вночі до 15° морозу, вдень переважно вдень 1-6° морозу, на Закарпатті до 8° тепла.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
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Температура вночі 6-11°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.