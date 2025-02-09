У Херсоні ворожий БпЛА влетів у квартиру: поранено жінку

У Херсоні в неділю 66-річна жінка дістала поранення після того, як у її квартиру влетів ворожий БпЛА.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 16:30 російські військові атакували з БпЛА Херсон.

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Ворожий дрон влетів у квартиру 66-річної жінки. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні".

Деталі: Згодом в ОВА уточнили, що жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки.

Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.