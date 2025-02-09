У Херсоні ворожий БпЛА влетів у квартиру: поранено жінку
Неділя, 9 лютого 2025, 23:12
У Херсоні в неділю 66-річна жінка дістала поранення після того, як у її квартиру влетів ворожий БпЛА.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Близько 16:30 російські військові атакували з БпЛА Херсон.
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Ворожий дрон влетів у квартиру 66-річної жінки. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні".
Деталі: Згодом в ОВА уточнили, що жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки.
Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.