Армія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу

Російська армія увечері 28 лютого завдала ударів одразу по кількох районах Харкова.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними Синєгубова, удари зафіксували в Київському, Шевченківському та Холодногірському районах.

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Терехов уточнив, що один з ударів був навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки.

Згодом мер уточнив, що у центральній частині міста удар був по території медичного закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання виникла пожежа.

О 23:50 стало відомо про черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Також є влучання у Київському районі біля АЗС.

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Станом на 0:18 Синєгубов повідомив, що російська армія запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників. Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони.

Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, одна дитина отримала поранення склом.

О 00:45 Синєгубов зазначив, що проводиться евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучила армія Росії.

У пошкодженій будівлі рятувальники ліквідовують загорання.

Пізніше керівник ОВА додав, що внаслідок одного з влучань БпЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону та гіпермаркету.

Терехов близько 2 ночі повідомив, що загалом по місту у ніч проти 1 березня було завдано 9 ударів БпЛА типу "Шахед".

Спочатку було відомо про 5 постраждалих, згодом кількість потерпілих зросла до 7.