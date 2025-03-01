Армія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу
Російська армія увечері 28 лютого завдала ударів одразу по кількох районах Харкова.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За даними Синєгубова, удари зафіксували в Київському, Шевченківському та Холодногірському районах.
Терехов уточнив, що один з ударів був навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки.
Згодом мер уточнив, що у центральній частині міста удар був по території медичного закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання виникла пожежа.
О 23:50 стало відомо про черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Також є влучання у Київському районі біля АЗС.
Станом на 0:18 Синєгубов повідомив, що російська армія запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників. Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони.
Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів.
За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, одна дитина отримала поранення склом.
О 00:45 Синєгубов зазначив, що проводиться евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучила армія Росії.
У пошкодженій будівлі рятувальники ліквідовують загорання.
Пізніше керівник ОВА додав, що внаслідок одного з влучань БпЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону та гіпермаркету.
Терехов близько 2 ночі повідомив, що загалом по місту у ніч проти 1 березня було завдано 9 ударів БпЛА типу "Шахед".
Спочатку було відомо про 5 постраждалих, згодом кількість потерпілих зросла до 7.