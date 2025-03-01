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Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн

Тетяна ОлійникСубота, 1 березня 2025, 00:35
Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн
Джорджія Мелоні. Фото - Massimo Di Vita Getty Images

Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".

Джерело: прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яку цитує RaiNews

Пряма мова: "Необхідно негайно провести саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір розв'язувати сьогоднішні серйозні проблеми, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, і ті, які нам доведеться розв'язувати в майбутньому. Це пропозиція, яку Італія хоче зробити своїм партнерам у найближчі години".

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Деталі: Мелоні також зазначила, що "будь-який поділ Заходу робить нас усіх слабшими і вигідний тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації".

Що передувало: 

ІталіяЄС
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