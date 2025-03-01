Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн
Італія найближчим часом запропонує партнерам негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських країн та союзників для обговорення викликів, "починаючи з України, яку разом захищали в останні роки".
Джерело: прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яку цитує RaiNews
Пряма мова: "Необхідно негайно провести саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір розв'язувати сьогоднішні серйозні проблеми, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, і ті, які нам доведеться розв'язувати в майбутньому. Це пропозиція, яку Італія хоче зробити своїм партнерам у найближчі години".
Деталі: Мелоні також зазначила, що "будь-який поділ Заходу робить нас усіх слабшими і вигідний тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації".
Що передувало:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.