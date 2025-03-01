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Трамп: Зеленський повинен сказати, що хоче миру

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 01:18
Трамп: Зеленський повинен сказати, що хоче миру
Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами біля Білого дому заявив, що для відновлення переговорів президент України Володимир Зеленський повинен сказати, що хоче миру.

Джерело: Трамп, цитують ВВСCNN

Деталі: Трамп також стверджує, що Зеленський хоче повернутися в Білий дім "прямо зараз", але це не зручно для Трампа.

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Він додає, що припинення вогню може відбутися "негайно".

Пряма мова Трампа: "Ми не збираємося продовжувати воювати, ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі розбираються".

Деталі: Описуючи зустріч із Зеленським, яка, за його словами, "не була чудовою", він повторив багато з того, що прозвучало в Овальному кабінеті.

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Перш за все, він каже, що хоче якнайшвидше закінчити війну. І додає, що "хоче миру, а не затяжної війни".

Він додає, що Зеленський "загрався" і "хоче воювати, воювати, воювати".

Трамп також припустив, що Зеленський "не є людиною, яка хоче миру", в той же час стверджуючи, що правитель Росії Володимир Путін хоче закінчити війну.

Пряма мова Трампа: "Він (Зеленський – ред.) не повинен стояти там і говорити про Путіна те, Путіна се – всі негативні речі".

Деталі: Натомість Путін, за словами Трампа, "хоче його (миру – ред.) досягти, він хоче покласти цьому край".

Що передувало: Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про підтримку Україні та Зеленському вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макронапрем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та премʼєра Іспанії Педро Санчеса.

ТрампЗеленський
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