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У Росії заявили про атаку майже пів сотні дронів на області РФ і окупований Крим

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 06:22
У Росії заявили про атаку майже пів сотні дронів на області РФ і окупований Крим
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міноборони Росії заявило, що їхня ППО нібито знищила 48 безпілотників над 7 областями РФ і окупованим Кримом.

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: У російському відомстві стверджують, що 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю.

11 БпЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом.

Ще 5 дронів начебто знищені над територією Брянської області, по три БпЛА – над територіями Бєлгородської та Ростовської областей, по два БпЛА – над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА – над територією Курської області.

Росіябезпілотники
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