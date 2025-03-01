Сили оборони відмінусували ще 1050 російських загарбників
Субота, 1 березня 2025, 07:56
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: за минулу добу армія РФ втратила ще 1050 військових, 11 танків і 61 артсистему.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10233 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,
- артилерійських систем – 23908 (+61) од,
- РСЗВ – 1304 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1088 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од.