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Сили оборони відмінусували ще 1050 російських загарбників

Ольга Глущенко Субота, 1 березня 2025, 07:56
Сили оборони відмінусували ще 1050 російських загарбників
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: за минулу добу армія РФ втратила ще 1050 військових, 11 танків і 61 артсистему.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10233 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23908 (+61) од,
  • РСЗВ – 1304 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1088 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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