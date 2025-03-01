У першу ніч весни ППО збила понад 100 російських БПЛА

У ніч на 1 березня противник атакував 154 ударними БпЛА, з них 103 було збито українськими захисниками.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 51, як зазначається, "локаційно втрачені".

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РФ атакувала з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

За словами Повітряних сил, через від уламків збитих дронів постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.