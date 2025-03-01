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Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 08:47
Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі не була успішною, а український лідер перегнув палицю.

Джерело: Трамп журналістам біля Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: У розмові з журналістами перед відльотом до Флориди Трамп сказав, що шукає миру у війні між Росією та Україною.

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"Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти – він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо", – заявив Трамп.

Він також сказав, що український президент "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

"Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду з сильною державою, а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе впевнено", – сказав Трамп. 

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Він додав, що "ми не збираємося продовжувати воювати, ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі воюють".

Трамп декілька разів повторив фразу, яку він сказав раніше під час перепалки з Зеленським, що у президента України "немає жодних карт на руках".

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан став чи не єдиним серед лідерів держав ЄС, що відверто підтримав Трампа після його суперечки з Зеленським.

ЗеленськийТрампПутінвійна
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