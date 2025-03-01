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У Росії радіють суперечці Зеленського та Трампа

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 10:01
У Росії радіють суперечці Зеленського та Трампа
фото: ТАСС

В Росії відреагували хвилею зловтішань на зрив переговорів Володимира Зеленського у Білому домі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Суперечка в Овальному кабінеті стала подарунком Кремлю, який намагається налагодити зв’язки з новою адміністрацією Трампа і представити Володимира Зеленського як нелегітимного лідера, який є недоговороспроможним.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв написав у Telegram, ображаючи Зеленського, що український президент "отримав міцний ляпас від господарів". "Це корисно. Але мало – треба зупинити військову допомогу нацистській машині", – заявив колишній президент Росії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, заявила, що це "дива витримки", що "Трамп і Венс стрималися і не вмазали цьому покидьку".

"Думаю, найбільша брехня Зеленського за всю його брехню – заява в Білому домі про те, що київський режим у 2022 році залишився на самоті, без підтримки", – написала в Telegram речниця російського МЗС.

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Костянтин Косачов, заступник голови верхньої палати російського парламенту, заявив, що "цей раунд Зеленський програв з оглушливим тріском, і до наступного йому доведеться повзти вже на колінах".

"Сьогодні в Овальному кабінеті Зеленський продовжував брехати – і про силу України, і про вдячність Америці, і про готовність до миру. Не прокотило", – написав російський політик.

Нагадаємо, члени Демократичної партії стали на захист Володимира Зеленського після того, як Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс публічно вилаяли українського лідера на зустрічі в Овальному кабінеті.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан став чи не єдиним серед лідерів держав ЄС, що відверто підтримав Трампа після його суперечки з Зеленським.

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ЗеленськийТрампРосія
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