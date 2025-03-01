Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ГУР: У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом

Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 11:38
ГУР: У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом
скриншот ГУР

28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух – у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант.

Джерело: ГУР

Деталі: За попередніми даними, загарбник "може перебувати в реанімації".

Реклама:

Розвідка не уточнює причини вибуху, а також не вказує на свою причетність до події, лише констатуючи факт.

Напередодні "Спротив" Маріуполя повідомляв, що їхні агенти підірвали авто, і що всередині був співробітник ФСБ.

розвідкаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії – ЗМІ
інфографікаТемпи просування Росії падають третій місяць – Deepstate
відеоЗеленський прилетів до Британії
Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати
У першу ніч весни ППО збила понад 100 російських БПЛА
Усі новини...
розвідка
Британська розвідка: Росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти через втрати
Розвідка Естонії: На Донеччині росіяни втрачають цінну техніку
ЗМІ: Американська розвідка не бачить готовності Путіна до реального миру в Україні
Останні новини
17:30
футболГол і результативна передача Циганкова врятували "Жирону" від поразки в чемпіонаті Іспанії
17:22
Зеленський увечері зустрінеться з прем'єром Британії, а в неділю – з королем
17:16
Уряд затвердив механізм розподілу коштів для публічних інвестиційних проєктів
17:05
Пробігла п'ять кілометрів на протезах: 13-річна українка здолала дистанцію Токійського марафону
16:59
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
16:49
Головний суперник Орбана заявив, що не хоче бачити Угорщину "спільною колонією РФ і США"
16:34
Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"
16:33
інтерв'юСпілкувався з Лобановським та конфліктував із Суркісами. Історії життя спортивного журналіста Щербачова
15:56
Придністров’я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу
15:49
відеоПрикордонники рознесли бліндаж з 14 окупантами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: