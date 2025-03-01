ГУР: У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом
Субота, 1 березня 2025, 11:38
28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух – у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант.
Джерело: ГУР
Деталі: За попередніми даними, загарбник "може перебувати в реанімації".
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Розвідка не уточнює причини вибуху, а також не вказує на свою причетність до події, лише констатуючи факт.
Напередодні "Спротив" Маріуполя повідомляв, що їхні агенти підірвали авто, і що всередині був співробітник ФСБ.