ГУР: У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом

28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух – у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант.

Джерело: ГУР

Деталі: За попередніми даними, загарбник "може перебувати в реанімації".

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Розвідка не уточнює причини вибуху, а також не вказує на свою причетність до події, лише констатуючи факт.

Напередодні "Спротив" Маріуполя повідомляв, що їхні агенти підірвали авто, і що всередині був співробітник ФСБ.